Песня Maneskin ворвалась в топ-10 самых популярных треков мира

На 69-м месте в рейтинге разместилась украинская группа Go_A с композицией Shum.

Песня Zitti E Buoni победителей Евровидения-2021 итальянской группы Maneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира. Об этом пишет wiwibloggs. Композиция заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify и набрала более 3,9 миллиона прослушиваний. В первую сотню чарта попали и другие участники конкурса: француженка Барбара Прави с песней Voilà разместилась на 44-м месте, а финским рокерам Blind Channel, исполнившим композицию Dark Side, досталась 62-я строчка. На 69-м месте оказалась украинская группа Go_A с песней Shum. Евровидение-2021 В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.

Стоит отметить, что именно Maneskin пророчили победу букмекеры.

Украинский коллектив Go_A с композицией «Шум» в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

Вокалиста итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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