Песня Zitti E Buoni победителей Евровидения-2021 итальянской группы Maneskin вошла в топ-10 самых популярных треков мира.
Об этом пишет wiwibloggs.
Композиция заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify и набрала более 3,9 миллиона прослушиваний.
В первую сотню чарта попали и другие участники конкурса: француженка Барбара Прави с песней Voilà разместилась на 44-м месте, а финским рокерам Blind Channel, исполнившим композицию Dark Side, досталась 62-я строчка. На 69-м месте оказалась украинская группа Go_A с песней Shum.
Евровидение-2021
- В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.
- Стоит отметить, что именно Maneskin пророчили победу букмекеры.
- Украинский коллектив Go_A с композицией «Шум» в рейтинге букмекеров занял 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.
- Вокалиста итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.
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