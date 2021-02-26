Директор Marvel подчеркнул, что эпизоды сериала «недешевы», а потому сокращение их количества было обдуманным шагом.

Сериал "Сокол и Зимний Солдат" будет не на столько продолжительным, как предполагалось ранее.

Читайте такжеЕще больше экшена и появление злодея: вышел финальный трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат» от Marvel (видео)Изначально предполагалось, что «Сокол и Зимний Солдат» будет состоять из десяти получасовых эпизодов, но во время недавнего выступления перед Ассоциацией телевизионных критиков Кевин Файги подтвердил, что шоу включает всего шесть серий, причем так вышло из-за недостаточного финансирования. Директор Marvel подчеркнул, что эпизоды «недешевы», а потому сокращение их количества было логичным и обдуманным шагом.

Ранее звезда сериала Энтони Маки уже заявил, что бюджет «Сокола и Зимнего Солдата» составляет «сотни миллионов долларов», а потому слова Файги не стали большой новостью. Но актер также отметил, что дело не только в бюджете. «Шесть часов — это то, что мы выбрали как лучший способ рассказать нашу историю», — подчеркнул он, передает popcornnews.

Премьера «Сокола и Зимнего Солдата» намечена на 19 марта.

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Автор: УНИАН