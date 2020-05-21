Шарлиз Терон показала тизер и постер к фильму "Старая гвардия"

В центре сюжета ленты Netflix оказывается группа бессмертных воинов.

Ранее в сети появились первые кадры из предстоящего фильма Джины Принс-Байтвуд "Старая гвардия", а сейчас исполнительница главной роли Шарлиз Терон выложила в Twitter тизер фильма.

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В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов. Герои на протяжении веков работали наемниками, но за все это время так и не смогли понять, почему они не могут умереть. А в какой-то момент одна влиятельная компания открывает охоту на членов этой группы, чтобы раскрыть тайну их бессмертия.

Возглавляет отряд отважная Андромаха из Скифии (для друзей Энди), которую сыграла Шарлиз Терон. Ее героиня прожила уже множество тысяч лет и участвовала практически во всех войнах человечества.

Также в актерский состав вошли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам и др.

Премьера "Старой гвардии" состоится на Netflix 10 июля.