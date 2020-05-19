цей матеріал доступний українською

Вышел трейлер военной драмы с Жаном Рено и Чедвиком Боузманом

10:41, 19 мая 2020
Кино и музыка
35 0
Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны \ скриншот с видео

Читайте такжеУилл Феррелл и Рейчел МакАдамс снялись в первом ролике комедии о Евровидении

Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли, чтобы найти спрятанные там сокровища, а заодно и останки похороненного командира. 

Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Жан Рено, Пол Уолтер Хаузер, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри и другие.

Премьера фильма запланирована на 12 июня.

Как сообщал УНИАН.Lite, стриминговый сервис Netflix работает над новым экшн-триллером под названием  "Травмирующее предупреждение". Главную роль в фильме сыграет Джессика Альба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#сериалы Netflix