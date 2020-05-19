Вышел трейлер военной драмы с Жаном Рено и Чедвиком Боузманом
10:41, 19 мая 2020Кино и музыка
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Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли.
Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны \ скриншот с видео
Стриминговый сервис Netflix поделился первым трейлером военной драмы Спайка Ли Da 5 Blood (примерный перевод "Пять корешей").
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Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли, чтобы найти спрятанные там сокровища, а заодно и останки похороненного командира.
Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Жан Рено, Пол Уолтер Хаузер, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри и другие.
Премьера фильма запланирована на 12 июня.
Как сообщал УНИАН.Lite, стриминговый сервис Netflix работает над новым экшн-триллером под названием "Травмирующее предупреждение". Главную роль в фильме сыграет Джессика Альба.
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