Вышел трейлер военной драмы с Жаном Рено и Чедвиком Боузманом

Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли.

Стриминговый сервис Netflix поделился первым трейлером военной драмы Спайка Ли Da 5 Blood (примерный перевод "Пять корешей").

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Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли, чтобы найти спрятанные там сокровища, а заодно и останки похороненного командира.

Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Жан Рено, Пол Уолтер Хаузер, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри и другие.

Премьера фильма запланирована на 12 июня.

Как сообщал УНИАН.Lite, стриминговый сервис Netflix работает над новым экшн-триллером под названием "Травмирующее предупреждение". Главную роль в фильме сыграет Джессика Альба.