цей матеріал доступний українською

У фильма "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон появится продолжение

12:31, 10 апреля 2020
Кино и музыка
435 0
Актриса Шарлиз Терон \ REUTERS

Читайте такжеОбъявлены номинанты на "Оскар 2020" (список)

Кроме того, Терон займется продюсированием проекта, который находится на ранней стадии разработки. В настоящее время ведется поиск сценаристов, передает Discussing Film

Режиссер еще официально не назначен, но, скорее всего, сиквелом займется постановщик оригинала Дэвид Литч.

В центре сюжета "Взрывной блондинки", вышедшей на экраны в 2017 году и основанной на графическом романе Энтони Джонстада "Самый холодный город", оказывается британская шпионка Лоррейн Бротон (Терон). Героиня занимается поисками одного важного документа. В опасной миссии ей приходится объединиться с двойным агентом.

Первый фильм заработал в мировом прокате $100 млн при бюджете производства $30 млн. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#сериалы Netflix