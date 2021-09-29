Права на показ нового сезона в США получил телеканал NBC, однако информации о том, кто из актеров будет участвовать в проекте и дате премьеры сезона пока нет.

Продюсерская компания Wolf Entertainment, ответственная за выпуск криминального сериала "Закон и порядок", сообщила о съемках 21-го сезона оригинального сериала.

Права на показ нового сезона в США получил телеканал NBC. Информация об актерском составе и дате премьеры не сообщается.

Как сообщают продюсеры проекта, в новом сезоне продолжат показывать "две раздельные, но одинаково важные группы: полицейских, расследующих преступления, и окружных прокуроров, привлекающих нарушителей к ответственности".

Читайте такжеNetflix продлил сериал "Ведьмак" и показал новый трейлер (видео)

Напомним, сериал "Закон и порядок" в классическом формате перестал выходить в 2010 году, тогда сообщалось о прекращении его производства после 20 сезонов.

Сериал "Закон и порядок"

Премьера сериала "Закон и порядок" состоялась в 1990 году. Формат сериала лег в основу семи сиквелов и полнометражного фильма.

С 2011 по апрель 2021 года единственным актуальным сериалом франшизы в эфире был "Закон и порядок: Специальный корпус" с 22 сезонами.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова