Премьера сериала состоится 22 декабря 2021 года.

В сети обнародован трейлер второго сезона комедийно-драматического сериала Netflix "Эмили в Париже".

Известно, что сценарий сериала написал Даррен Стар ("Секс в большом городе"). Производство сериала началось 3 мая 2021 года, а увидеть его уже можно будет 22 декабря 2021 года. Во втором сезоне "Эмили в Париже" будет 10 серий.

Сюжет. Американка Эмили Купер устроилась на работу в Париж. Девушке придется заниматься маркетингом и продвигать компанию в социальных сетях. Однако с первых дней в Париже Эмили понимает, что найти общий язык с коллегами ей не так просто. Поэтому за короткое время ей нужно не только впечатлить работодателя, но и подружиться с коллегами.

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Также известно, что главную роль сыграет Лили Коллинз, а к ней присоединятся Филиппина Леруа, Эшли Пак, Лукас Браво, Кейт Уолш, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Жан-Кристоф Буве и другие актеры.

"Собирайте чемоданы, потому что этот праздничный сезон стал просто шикарным. Премьера 2 сезона состоится 22 декабря", - говорится в описании к трейлеру.

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Автор: Диана Могилевич