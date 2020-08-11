Появился трейлер сериала "Вдали" с Хилари Суонк в главной роли

По сюжету Суонк играет летчицу ВМС США по имени Эмма Грин, которой дают задание возглавить первую миссию землян на Марс.

Двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк появилась в первом полноценном трейлере сериала "Вдали".

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Сериал, который расскажет историю любви и самопожертвования, начнется на Netflix 4 сентября. Его промо-ролик появился на Youtube-канале стримингового сервиса.

По сюжету Суонк играет летчицу ВМС США по имени Эмма Грин, которой дают задание возглавить первую миссию землян на Марс. В случае удачи международная команда астронавтов проведет вне родной планеты три года. Эмма тяжело переживает разлуку с семьей – мужем (Джош Чарльз) и дочерью (Талита Бейтман).

Как сообщал УНИАН.Lite, стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер хоррора "Думаю, как все закончить", главную роль в котором сыграла звезда сериалов "Чернобыль" и "Табу" Джесси Бакли.

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