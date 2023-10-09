Шестой сезон шоу о британской королеве Елизавете II будет поделен на две части – первая выйдет уже 16 ноября 2023 года, а вторая станет доступна 14 декабря.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер шестого сезона популярного исторического сериала "Корона" (The Crown), рассказывающего о жизни и правлении королевы Елизаветы II.

Из нового ролика в частности стало известно, что шестой сезон шоу, который станет для него последним, будет поделен на две части – первая выйдет уже 16 ноября 2023 года, а вторая станет доступна 14 декабря этого же года. Сколько эпизодов будет в каждой части, на данный момент неизвестно.

В то же время уже известно, что новый сезон "Короны" расскажет о жизни британской королевы в период с 1997 по 2005 год. В частности, будут охвачены такие знаковые исторические события, как премьерство Тони Блэра, смерть принцессы Дианы, ранние отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз.

В шестом сезоне к роли королевы Елизаветы II вернется Имельда Стонтон, которая уже воплошала ее образ в пятом сезоне. Джонатан Прайс вновь сыграет супруга королевы принца Филиппа, Доминик Уэст снова предстанет в образе принца Чарльза, а Элизабет Дебики повторит роль принцессы Дианы. Тем временем, Эд Маквей и Мэг Беллами впервые воплотят на экране образы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Сериал "Корона" – что известно

Исторический сериал "Корона" производства Великобритании и США рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II (1926-2022). Первый сезон вышел в 2016 году и вскоре стал одним из самых успешных сериалов Netflix.

События сериала начались со свадьбы будущей королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году. Этот и каждый последующий сезон охватывал примерно десятилетние периоды из жизни королевы.

На каждые два сезона сериала происходила смена основных актеров. Так, в первых двух сезонах роль королевы исполняла Клэр Фой, а в третьем и четвертом – Оливия Колман. В пятом и шестом сезонах роль досталась Имельде Стонтон.

За шесть сезонов сериала в нем приняли участие немало именитых актеров и актрис, среди которых – Хелена Бонэм Картер, Джиллиан Андерсон, Ванесса Кирби, Джош О’Коннор, Эмма Коррин, Мэтт Смит и другие.

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