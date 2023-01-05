Создательница сериала перекрутила факты.

Создатели сериала "Клон" попытались обмануть зрителей в надежде, что правда не вскроется. Однако, внимательные поклонники сериала все же заметили некое несоответствие.

Например, в эпизоде, где главная героиня Жади решает развестись с Саидом. Согласно сюжету сериала, она боиться уйти от супруга, которого давно не любит, потому что в случае развода дети останутся с ним. Поэтому она принимает волевое решение сохранить брак, несмотря на то, что отношения между ними уже давно испортились.

На самом же деле, по законам Марокко, в случае развода женщина спокойно может видеться с детьми. А если у пары родились девочки, то после расторжения брака они остаются именно с матерью, а не отцом. Поэтому, если бы Жади ушла от Саида, их дочка осталась бы с ней.

Видео дня

В связи с этим поклонники сериала "распекли" создателя Глорию Перес за недостоверность фактов. По их мнению, таким образом она пыталась добавить больше драмы.

Сериал "Клон": сюжет

Жади, молодая мусульманка, остаётся сиротой и вынуждена вернуться в Марокко, где проживает её дядя Али и двоюродная сестра Латиффа. Проблема в том, что она воспитывалась в стране, где культура настолько отличается от ислама, что она оказывается совсем далека от религии.

Напомним, малыш Лео из "Клона" стал неописуемым красавцем.

Вас также могут заинтересовать новости: