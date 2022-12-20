Роль Лео сыграл Виктор Кугула.

26-летний бразильский актер Виктор Кугула прославился благодаря роли Лео в популярном телесериале "Клон". В пять лет он сыграл клона Лукаса Ферраса. После грандиозного прорыва в киноиндустрии он еще несколько раз появлялся в телешоу, однако на этом его творческая карьера завершилась.

Как сообщает "Киноафиша", Лео решил уделить время учебе. Он поступил в один из местных университетов на факультет рекламы.

Сейчас парень живет в Рио-де-Жанейро. В своих соцсетях он охотно делиться историями из своей жизни. При этом в 26-летнем юноше сложно узнать того часого 5-летнего Лео.

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Кугула занимается спортом, поэтому его телосложение достойно уважения. К тому же он отрастил густую бороду. Поклонники часто пишут ему в комментариях, что он изменился до неузнаваемости. Также ему говорят, что он стал завидным женихом и о таком молодом человеке мечтает каждая девушка.

Сериал "Клон": сюжет

Жади, молодая мусульманка, остаётся сиротой и вынуждена вернуться в Марокко, где проживает её дядя Али и двоюродная сестра Латиффа. Проблема в том, что она воспитывалась в стране, где культура настолько отличается от ислама, что она оказывается совсем далека от религии.

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