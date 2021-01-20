Канал HBO опубликовал трейлер второго специального эпизода, посвященного одной из главных героинь сериала «Эйфория» - Джулс.
Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)Ролик появился на YouTube-канале сервиса.
Серия будет называться «Трахни любого, кто не является морской каплей». Также есть второе название - «Часть 2: Джулс», подчеркивающее, что это продолжение первого спецэпизода.
Судя по видео, серия глубже раскроет отношения между Джулс и Ру.
«Ру - первая девушка, которая не просто смотрела на меня. Она по‑настоящему видела меня», - говорит Джулс.
Сериал «Эйфория»: трейлер
Сериал «Эйфория»: что известно
- Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.
- Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.
- В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.
- Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс.
Специальные эпизоды «Эйфории»
В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории».
Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря.
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