Серия глубже раскроет отношения между главными героинями Джулс и Ру.

Канал HBO опубликовал трейлер второго специального эпизода, посвященного одной из главных героинь сериала «Эйфория» - Джулс.

Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

Серия будет называться «Трахни любого, кто не является морской каплей». Также есть второе название - «Часть 2: Джулс», подчеркивающее, что это продолжение первого спецэпизода.

Судя по видео, серия глубже раскроет отношения между Джулс и Ру.

«Ру - первая девушка, которая не просто смотрела на меня. Она по‑настоящему видела меня», - говорит Джулс.

Сериал «Эйфория»: трейлер

Сериал «Эйфория»: что известно

Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.

Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.

В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.

Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс.

Специальные эпизоды «Эйфории»

В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории».

Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря.

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Автор: Катерина Шварц