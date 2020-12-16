Сериал "Дом с прислугой" продлили / постер
Сервис Apple TV+ продлил хоррор-сериал "Дом с прислугой" на третий сезон.
Читайте такжеОпубликован трейлер фильма о Билли Айлиш (видео)Об этом сообщает Variety.
Решение было принято еще до выхода второго сезона.
Сериал "Дом с прислугой": что известно
- Телевизионный сериал в жанре хоррор режиссёра М. Найта Шьямалана.
- Первый сезон вышел на экраны 28 ноября 2019 года, премьера второго сезона состоится 15 января 2021 года.
- Главные роли исполняют Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри.
Сериал "Дом с прислугой" продлили / фото justwatch
- Сериал рассказывает о семейной паре, переживающей гибель сына. Чтобы справиться с горем, герои отправляются к психологу, который советует купить "живую" куклу. Когда у искусственного ребенка появляется молодая няня, в доме начинаются странные события.
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