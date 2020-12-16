Хоррор-сериал "Дом с прислугой" продлили еще на один сезон

Премьера второго сезона состоится 15 января 2021 года.

Сервис Apple TV+ продлил хоррор-сериал "Дом с прислугой" на третий сезон. Читайте такжеОпубликован трейлер фильма о Билли Айлиш (видео)Об этом сообщает Variety. Решение было принято еще до выхода второго сезона. Сериал "Дом с прислугой": что известно Телевизионный сериал в жанре хоррор режиссёра М. Найта Шьямалана.

Первый сезон вышел на экраны 28 ноября 2019 года, премьера второго сезона состоится 15 января 2021 года.

Главные роли исполняют Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Сериал рассказывает о семейной паре, переживающей гибель сына. Чтобы справиться с горем, герои отправляются к психологу, который советует купить "живую" куклу. Когда у искусственного ребенка появляется молодая няня, в доме начинаются странные события. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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