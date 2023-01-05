В этой подборке вы найдете драматические фильмы о запретной любви и милые комедии.

Каждому из нас нужно немного чуда, чтобы чувствовать себя особенным и счастливым. Особенно, если это касается любви. Предлагаем вам посмотреть 5 лучших романтических фильмов, которые еще долго не дадут вам уснуть.

"Незабываемое Рождество"

В центре сюжета девушка, которая в результате несчастного случая на горнолыжном курорте теряет память. Сама по себе она избалованная, капризная и вредная. Однако судьба дает ей шанс измениться и познать истинную любовь. Вселенная сводит ее с неудачливым вдовцом и его дочерью.

"Любовник леди Чаттерли"

Этот фильм расскажет о любви двух людей из разных миров: она - аристократка, он - егерь. К тому же леди Чаттерли замужем, хоть давно и не любит своего супруга. Рок судьбы в том, что она влюбляется в простого егеря, который служит ее богатому мужу. Будут ли они вместе и чем обернется для них этот запретный роман?

"Парад сердец"

Главная героиня - та еще карьеристка. И, кажется, ее уже ничего не может напугать. Но нет... Она с детства очень боится собак. И каким будет ее удивление, когда ради сохрания своей карьеры ей придется отправиться в Краков, где она встретит свою судьбу - вдовца с сыном и... их домашним любимцем.

"Укрощение строптивой"

Женщина-ученый пережила болезненный разрыв со своим молодым человеком. Ее сердце теперь разбито. Однако она находит в себе силы начать жить заново. Героиня возвращается домой, где казалось бы сработает правило "родные стены лечат". Но и здесь ее ждало очередное испытание. Ее брат в целях разбогатеть на продаже их общей земли нанимает очаровательного незнакомца, чтобы тот укротил строптивую сестру.

"Пара на праздники"

Они не знакомы, но устали проводить праздники в одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения круглый год. Только сердцу не прикажешь.

Ранее УНИАН назвал 5 лучших фильмов, в которых срывается свадьба.

Вас также могут заинтересовать новости: