Это романтические комедии, которые точно не оставят вас равнодушными.

В жизни все всегда заканчивается хорошо, а если сейчас плохо - значит, это не конец. Но как бы там ни было часто мы ищем ответы на свои вопросы в фильмах, особенно если они касаются отношений.

Предлагаем вам посмотреть 5 фильмов о любви, отношениях между бывшими и сорванных свадьбах. Да, в жизни тоже так бывает, не только в кино!

"Свадьба лучшего друга"

В главной роли Джулия Робертс - девушка, которая пытается сорвать свадьбу своего друга, так как считает, что именно она должна стать его женой. Она делает все для того, чтобы заключения брака не состоялось, а когда это случается, она понимает, что была не права. Поэтому решается исправить ситуацию. Удастся ли ей это - смотрите.

"Певец на свадьбе"

Со дня на день главный герой должен жениться на своей возлюбленной. Однако все планы на счастливую жизнь рушатся, когда он узнает, что девушка разлюбила его и хочет отменить свадьбу. По истечению времени он все же находит в себе силы и вновь открывает сердце для любви. Он влюбляется в официантку. Загвоздка в том, что вскоре у этой девушки должна быть свадьба с бизнесменом. Чтобы хоть как-то помешать этому, главный герой устраивается певцом на их свадьбу и посвящает девушке песню о своих чувствах к ней.

"Сбежавшая невеста"

В этой романтической комедии также главную роль сыграла Джулия Робертс. История о том, что девушка постоянно сбегает со собственных свадеб. Как-то к ней в гости приезжает журналист, чтобы написать о ней статью. Он влюбляется в него, героиня вроде бы тоже отвечает ему взаимностью. Они планируют свадьбу. Вот только и в этот раз невеста сбежит.

"Война невест"

Две подруги с детства мечтают в одно и то же время выйти замуж, но с небольшим перерывом, чтобы каждая из них могла быть подружкой невесты. Когда они встречают своих избранников и планируют свадьбы, по ошибке происходит так, что их назначают в один день. В результате девушки устраивают драку прямо в свадебных платьях. Одна свадьба срывается, что и приводит к примирению подруг.

"Притворная любовь: сорванная свадьба и побег"

Накануне свадьбы главная героиня Диана узнает об измене своего любимого, с которым состояла в отношениях много лет. Тогда она решает отомстить ему. Девушка обдумывает план действий, который может привести только к двум вариантам развития - либо они станут врагами, либо помирятся.

Ранее УНИАН назвал лучшие триллеры, которые будут держать вас в напряжении до конца.

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