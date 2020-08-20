От секса в кино могут отказаться из-за коронавируса - The Guardian

Режиссерам посоветовали отказаться от съемок постельных сцен, чтобы обезопасить актеров в разгар пандемии коронавируса.

Режиссерам посоветовали отказаться от секс-сцен, чтобы защитить актеров от коронавируса.

Такое предложение выдвинула профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, сообщает The Guardian.

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Как сообщается, в обновленном руководстве сказано, что режиссеры могут черпать вдохновение из классических фильмов, снятых, когда секс на экране был запрещен.

В правилах предлагается, чтобы персонажи «поправляли свою одежду / переодевались после события», или части тела можно изобразить «движущимися под одеялом». Или, например, показать «дверь спальни, оставив зрителя додумывать происходящее в ней самостоятельно».

Режиссерам рекомендуется найти вдохновение в таких классических фильмах, как «Это случилось однажды ночью» или «Касабланка», снятых в соответствии с Кодексом Хейса, введенным в 1930-х годах и запрещающим изображение секса на экране Голливуда.

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Перевод: Екатерина Лиманская