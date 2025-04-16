Крис Коламбус объяснил, как президент США попал в легендарную картину.

Известный голливудский режиссер Крис Коламбус рассказал о съемках президента США Дональда Трампа в его картине "Один дома". Он объяснил, как политик попал на съемки второй части фильма и заявил, что хочет вырезать сцену с ним из ленты, но это невозможно.

Как известно, Трамп сыграл в культовой ленте эпизодическую роль. Он появился на несколько секунд в "Один дома 2" (1992), чтобы подсказать главному герою Кевину МакКалистеру (Маколей Калкин), где холл в отеле Plaza в Нью-Йорке, который принадлежал политику. В интервью San Francisco Chronicle режиссер отметил, что камео Трампа стало для него настоящим испытанием. Он никогда не хотел, чтобы нынешний президент снимался в картине, но согласился на его участие ради съемок в отеле.

"Спустя годы это стало проклятием. Это стало тем, чего я хотел бы, чтобы не было. Что творится в голове у этого парня? Он сказал, что я вру. Я не вру. Он сказал, что я умолял его сняться в фильме, но я ни за что на свете не стал бы умолять непрофессионального актера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель Plaza", - объяснил Коламбус.

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По его словам, съемочная команда заплатила Трампу, чтобы тот позволил снимать в Plaza. Однако, даже несмотря на гонорар, бизнесмен заявил, что это станет возможным только при его участии в картине.

"Мы заплатили гонорар, но он также сказал: "Вы сможете использовать Plaza только в том случае, если я буду сниматься в фильме". И мы согласились снять его в фильме", - поделился знаменитость.

Крис планировал вырезать камео еще во время монтажа "Один дома", но не сделал это из-за реакции зрителей на тестовом показе. Теперь он жалеет об этом: "Мы показывали фильм в Чикаго, и когда этот момент появился на экране, зрители сошли с ума. Они аплодировали и думали, что это смешно. Я думаю, что разбираюсь в комедии, но это не так, потому что я никогда не думал, что это будет смешно. Я просто хочу, чтобы его не было".

Режиссер раздумывал над тем, чтобы и сейчас вырезать Трампа из фильма, однако боится это делать. Он думает, что из-за такого решения его могут выгнать из США.

"Я не могу его вырезать. Если я его обрежу, меня, скорее всего, вышлют из страны. Меня признают непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию (у режиссера итальянские корни - УНИАН) или еще куда-нибудь", - добавил Коламбус.

К слову, в кинофраншизу "Один дома" вошло шесть фильмов, первый из которых вышел в 1990 году. В нем рассказывается о 8-летнем мальчике Кевине, который перед Рождеством мечтает остаться дома один. Неожиданно его желание осуществляется, потому что родители не замечают, что мальчик остался дома. Кевин начинает борьбу с грабителями, которые пытаются незаконно попасть в дом. Во второй части события происходят в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Маколей Калкин признался, что хотел в тюрьму из-за отца. Актер уже более 30 лет не общается с родным человеком. У них еще с самого детства были напряженные отношения, и знаменитость объяснил почему.

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