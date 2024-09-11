Но пропагандистскую ленту экс-работницы Russia Today все же увидят в Канаде.

На Международном кинофестивале в Торонто отменили показ пропагандистского фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой. Это решение канадский общественный вещатель TVO принял после обращения украинского МИДа и массовых протестов. Однако не все так идеально и ленту все же увидят в Канаде.

Как известно, над фильмом работали команды из Франции и Канады. Тамошнее правительство выделило на съемки картины, в которой пытались показать оккупантов, как "обычных людей", 340 тысяч долларов. На фоне массовых протестов и призывов со стороны украинского правительства об отмене ленты, на сайте TVO отметили, что на телевидении не будут транслировать пропагандистскую ленту.

"Мы выслушали украинско-канадскую общину и ее вдумчивый и искренний вклад. Совет директоров TVO решил уважать полученный нами отзыв, и TVO больше не будет поддерживать и транслировать фильм "Русские на войне". TVO пересмотрит процесс финансирования этого проекта и использования нашего бренда", - указал председатель совета директоров TVO Крис Дэй.

Видео дня

Отметим, что закрытый показ "Русские на войне" для журналистов все же состоялся 10 сентября. Общий показ должен был пройти 13 сентября, но его отменили. В то же время на сайте кинофестиваля до сих пор есть афиша, из которой понятно, что фильм будет доступен для присутствующих на кинособытии с 13 по 15 сентября.

К слову, 10 сентября во время показа картины для журналистов под театром Scotiabank в Торонто состоялись массовые протесты. В частности, украинцы вышли на улицу с плакатами, в которых призывали прекратить поддержку россиян. На баннерах было написано, что "русские - убийцы", и что "Русские на войне" - это пропаганда".

Более того, на попытки режиссера Трофимовой "отбелить преступления захватчиков" отреагировали и в Конгрессе украинцев Канады.

Финансирование и защиту такого позорного "документального фильма" можно оправдать только поддержкой российской пропаганды и отрицанием тысяч военных преступлений, совершенных российскими солдатами, в том числе в Буче, Ирпене, Изюме и нападение на детскую больницу "Охматдет", - написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в своем Twitter.

Что известно о "Русские на войне"

Трофимова снимала документалку о якобы "невинных россиянах". На территории оккупированных Луганской и Донецкой областей. Главной целью пропагандистки было показать миру, что оккупанты якобы "обычные люди, которые оказались в необычной ситуации". Режиссер убеждена, что солдат из РФ неоправданно считают преступниками. Она считает, что посмотрев фильм, иностранцы якобы "смогут глубже понять эту войну".

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