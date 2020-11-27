Клип вышел 26 ноября.

Новый состав группы "ВИА ГРА" выпустил клип на песню "Рикошет".

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Слова и музыку песни написал незаменимый продюсер группы Константин Меладзе. Саму песню презентовали еще 23 октября этого года, а клип выпустили только через месяц.

Напомним, что новыми участницами трио стали 24-летняя Ульяна Синецкая, конкурсантка проекта "X-Factor" Ксения Попова и 19-летняя участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.

"Клип не о чем! При чем тут вообще бейсбол. Весь клип: в машине посидели, полежали, постояли, мяч побросали, половили. Ничего интересного", "Ожидала огненный динамичный клип с каким-либо детективным сюжетом, в итоге вижу достаточно скучное видео без изюминки", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич