Кинокритики называют "Последнюю дуэль" удачной итоговой работой легендарного Ридли Скотта.

Британский кинорежиссер Ридли Скотт, который недавно "отдал в прокат" сразу несколько лент (в частности "Дом Гуччи"), не удовлетворен кассовыми сборами исторической драмы с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком "Последняя дуэль".

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Пока лента собрала 27 миллионов долларов в прокате по всему миру при бюджете в 100 миллионов долларов.

Скотт не обвиняет в провале киностудию, отвечавшую за продвижение фильма. Однако убежден, что во всем виновато современное поколение зрителей – "апатичные миллениалы".

Читайте такжеЗвезда "Короля тигров" от Netflix выстрелил себе в голову на глазах у жены"Я думаю, что все сводится к тому, что у нас сегодня есть аудитория, воспитанная на этих гребанных мобильных телефонах. Миллениалы ничему не будут учиться, если это им не подскажут", – высказался режиссер.

Ридли Скотт добавил, что сейчас эту функцию на себя взял Facebook, и это "неправильное направление". По его словам, молодежь научили "неверной уверенности".

"Я ни разу не пожалел ни об одном из фильмов, который я когда-либо снял. Ничего такого. Я очень рано научился быть критиком для самого себя. Единственное, о чем вы действительно можете иметь мнение – это о том, что вы только что сделали. Уходя, убедитесь, что вы счастливы. И не оглядывайтесь. Это обо мне", - сказал Скотт.

Историческая драма по мотивам книги Эрика Джегера "Последняя дуэль", в которой сыграли Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек, вышла на широкие экраны в октябре 2021 года.

В центре сюжета – последний судебный поединок в Европе, когда правоту истца или ответчика решала победа в бою: он состоялся в Париже в 1386 году, в присутствии короля Карла VI, и был подробно описан придворным хронистом Жаном Фруассаром.

Сражались рыцари Жан де Карруж и Жак Ле Гри; первый обвинял второго в изнасиловании своей жены Маргариты, а тот все отрицал. Материалы судебного процесса позволили калифорнийскому историку Эрику Джегеру написать об этом книгу, а Деймону и Аффлеку – адаптировать текст в сценарий.

Кинокритики называют "Последнюю дуэль" удачной итоговой работой легендарного Ридли Скотта и советуют просмотреть ленту даже тем, кто до сих пор не имел возможности лучше познакомиться с творчеством режиссера.

Фильм построен по принципу "Расьомона" Акиры Куросавы, когда с разных точек зрения рассказывалась история изнасилования и соперничества двух мужчин-воинов.

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Автор: Виолетта Орлова