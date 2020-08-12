Появился посмертный клип рэпера Juice WRLD с The Weeknd

За несколько месяцев до смерти Juice WRLD в своем Twitter писал, что его совместная с The Weeknd работа была бы "бриллиантовой".

Еще одна песня погибшего в 2019 году рэпера Juice WRLD получила видеоклип. Трек Smile, созданный вместе с The Weeknd, стал анимационным.

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За несколько месяцев до смерти Juice WRLD в своем Twitter писал, что его совместная с The Weeknd работа была бы "бриллиантовой", передает 112.ua.

Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) умер 8 декабря 2019 года после приступа в аэропорту Чикаго. Пока полиция обыскивала самолет музыканта, он, чтобы скрыть, что перевозил наркотики, проглотил несколько таблеток, стал испытывать судороги и в итоге умер. Причиной смерти стала передозировка запрещенных препаратов. После гибели сына, Кармела Уоллес основала фонд Live Free 999 Fund, который помогает молодым людям справляться с зависимостями, тревогой и депрессией.

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