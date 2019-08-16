Сбежавшая к любовнице Майли Сайрус выпустила песню о своем разводе с Лиамом Хэмсвортом (видео)

Название композиции переводится как "Выскользнуть", а в тексте говорится о завершении некоего периода в жизни лирической героини.

Американская певица и актриса Майли Сайрус опубликовала новую песню под названием Slide Away.

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ВВидео опубликовано на ее Youtube-канале.

Поклонники певицы считают, что композиция посвящена разводу Сайрус с Лиамом Хэмсвортом.

Название композиции переводится как "Выскользнуть", а в тексте говорится о завершении некоего периода в жизни лирической героини.

Фотография, на которую наложен трек в Youtube-ролике, изображает пустую винную бутылку, пузырьки от лекарств и таблетки. А после новостей о разводе появились слухи, что якобы Сайрус не могла мириться с тем, что Хэмсворт злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Как сообщал УНИАН, сбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой.