В прокат очередная интерпретация романа Брэма Стокера должна выйти 14 апреля 2023 года.

Киностудия Universal Pictures выпустила первый трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" (Renfield), в котором Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Призрачный гонщик", "Оружейный барон", "Невыносимая тяжесть огромного таланта") предстал в роли самого известного вампира графа Дракулы.

Фильм является очередной вольной экранизацией романа Брэма Стокера "Дракула". На этот раз действия фильма перенесено в наши дни, а в центре сюжета – молодой человек по имени Ренфилд, который становится новым прислужником легендарного кровососа. В обмен на определенные сверхъестественные способности, герой вынужден выполнять все прихоти своего хозяина, включая поиск жертв ему на ужин. Впрочем, очень быстро парень устается от такой "работы", однако вырваться из лап Дракулы не так уж просто.

Роль Ренфилда исполнил Николас Холт, известный по франшизе "Люди Икс", а также фильмам "Тепло наших тел", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фаворитка" и недавно вышедшему "Меню".

Также в фильме сыграли Аквафина ("Восемь подруг Оушена, "Безумно богатые азиаты", "Шан-Чи и Легенда десяти колец"), Бен Шварц ("Космические войска", "Соник в кино", "МОДОК") и другие.

Режиссером фильма выступил Крис МакКей, до этого снявший фильмы "Лего Фильм: Бэтмен" и "Война будущего". Также он снял первые три сезона пародийного мультсериала "Робоцып".

В прокат "Ренфилд" должен выйти 14 апреля 2023 года.

Дракула в кино

Готический роман ирландского писателя Брэма Стокера "Дракула" о всемогущем вампире-аристократе был впервые опубликован в 1897 году. Историю принялись экранизировать практически сразу, как только появился кинематограф. На данный момент снято несколько десятков фильмов и сериалов о Дракуле во всех возможных интерпретациях. Сколько же раз его упоминали в фильмах и сколько сюжетов им вдохновлено, сосчитать невозможно.

Первой экранизацией "Дракулы" считается венгерский немой фильм "Смерть Дракулы" 1921 года, а спустя год вышла известная на весь мир картина "Носферату. Симфония ужаса" немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау с Максом Шреком в роли бессмертного вампира, считающаяся мировой классикой. Фильм является вольной экранизацией романа с измененными именами героев, поскольку у его создателей не было авторского соглашения с наследниками Стокера.

Первая лента о Дракуле из серии фильмов ужасов компании Universal Pictures с Белой Лугоши в главной роли вышел в 1931 году. За этим последовала целая череда интерпретаций романа производства различных стран. Самыми известными среди них являются "Бал вампиров" Романа Полански (1967), "Кровь для Дракулы" Энди Урхола с Удо Киром в главной роли (1974), ремейк фильм Мурнау "Носферату – призрак ночи" от Вернера Херцога с Клаусом Кински (1978), "Дракула Брэма Стокера" от Френсиса Форда Копполы с Гэри Олдманом (1992), "Дракула: Мертвый и довольный" с Лесли Нильсоном (1995), "Дракула 2000" с Джерардом Батлером (2000), а также фильмы "Тень вампира" (2000), "Ван Хельсинг" (2004) и "Дракула. Незвестная история" (2014).

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