Universal работает над новым фильмом "Дракула"

В новой экранизации действия будут происходить в наши дни.

Студии Blumhouse Productions и Universal работают над новым фильмом «Дракула».

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Читайте такжеСъемки сериала "Сокол и Зимний Солдат" остановили из-за коронавирусаОтмечается, что в новой экранизации истории Брэма Стокера действия будут происходить в наши дни.

Над постановкой поработает Карин Кусама («Тело Дженнифер»), а за сценарий возьмутся Фил Хэй и Мэтт Манфреди.

Известно, что действие новой картины развернется в наши дни. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее УНИАН сообщал, что Вин Дизель анонсировал продолжение фильма «Последний охотник на ведьм».