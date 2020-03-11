Universal работает над новым фильмом "Дракула"
20:35, 11 марта 2020Кино и музыка
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В новой экранизации действия будут происходить в наши дни.
Над постановкой поработает Карин Кусама / скриншот
Студии Blumhouse Productions и Universal работают над новым фильмом «Дракула».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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Над постановкой поработает Карин Кусама («Тело Дженнифер»), а за сценарий возьмутся Фил Хэй и Мэтт Манфреди.
Известно, что действие новой картины развернется в наши дни. Другие подробности пока не сообщаются.
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