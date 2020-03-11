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Universal работает над новым фильмом "Дракула"

20:35, 11 марта 2020
Кино и музыка
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Над постановкой поработает Карин Кусама / скриншот

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Над постановкой поработает Карин Кусама («Тело Дженнифер»), а за сценарий возьмутся Фил Хэй и Мэтт Манфреди.

Известно, что действие новой картины развернется в наши дни. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее УНИАН сообщал, что Вин Дизель анонсировал продолжение фильма «Последний охотник на ведьм».

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Теги: #кино#Дракула