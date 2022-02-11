Премьера фильма запланирована на 11 марта 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фантастического боевика "Проект Адам" о путешествиях во времени.

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Главные роли в фильме исполнили звезды Marvel Райан Рейнольдс и Марк Руффало, а также Зои Солдана, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер.

Премьера фильма запланирована на 11 марта 2022 года.

"Проект Адам": трейлер

"Проект Адам": что известно о фильме

Сценарий для фильма написал Джонатан Троппер, автор телевизионного сериала "Банши". А режиссером ленты выступил Шон Леви ("Главный герой", "Ночь в музее", "Очень странные дела").

Сюжет. Фильм рассказывает о пилоте космического корабля Адаме Риде, который из будущего отправляется в наше время и встречает 13-летнего себя. Вместе они должны найти союзников, чтобы остановить собственного отца…

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