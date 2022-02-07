В украинский прокат лента выйдет 17 февраля.

Популярный стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ нового фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

"Носорог": трейлер фильма

"Носорог": что известно о фильме

Премьера фильма "Носорог" состоялась осенью прошлого года, мировая – на 78-м Венецианском кинофестивале, украинская – на Киевской неделе критики.

В украинский прокат лента выйдет 17 февраля 2022 года.

Это вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова.

Главную роль в фильме сыграл 27-летний Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса".

Читайте такжеСтало известно, когда в прокат выйдет "Носорог" СенцоваСюжет. Фильм рассказывает об Украине 90-х и бандитской жизни в ней, основан на реальных событиях. Главный герой по кличке Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

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