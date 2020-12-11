Премьера картины запланирована на конец января 2021 года.

Вышел украинский трейлер фильма о пандемии коронавируса «Птичка в клетке» (Songbird).

Читайте такжеОпасная роль Джоржа Клуни: Netflix показал последний трейлер драмы "Полночное небо" (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.

Премьера картины запланирована на конец января 2021 года.

По сюжету события фильма происходят в 2024 году, когда в мире уже четыре года господствует мутировавший вирус COVID-23. Уровень смертности превышает 50%. Все обязаны соблюдать самоизоляцию, а инфицированных направляют в специально созданные карантинные лагеря (Q-зоны), откуда нет выхода.

Главные герои, курьер Нико и девушка по имени Сара, любят друг друга, но никогда не встречались в реальной жизни из-за карантина. Для встречи с девушкой герою предстоит нарушить военное положение и выступить против главы семьи – могущественной женщины (Деми Мур).

Фильм «Птичка в клетке»: трейлер

«Птичка в клетке»: что еще известно о фильме

Продюсерами картины выступили режиссер Майкл Бэй («Трансформеры») и экс-руководитель производства Paramount Invisible Narratives Адам Гудман.

Постановщиком стал Адам Мэйсон. Он же написал сценарий вместе с Саймоном Бойсом.

Главные роли в картине сыграли Кей Джей Апа («Ривердейл») и София Карсон («Милые обманщицы: Перфекционистки»).

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Автор: УНИАН