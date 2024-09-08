Ведомство требует отмены ленты.

Министерство иностранных дел Украины осудило премьеру документальной ленты "Россиянина войне", которую показали на Международном Венецианском кинофестивале. Ведомство направило письмо-обращение к президенту Венецианской биеннале.

Как сообщили в МИД, посольство Украины в Италии в письме к президенту биеннале отметило недопустимость показа российской пропагандистской ленты на фестивале, когда страна-агрессор ежедневно обстреливает Украину.

В дополнение, Генеральное консульство Украины в Торонто обратилось с требованием к организаторам события отменить показ российского фильма:

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Демонстрация этого фильма в Венеции и запланированная премьера в Торонто - это оскорбление жертв войны, развязанной РФ против Украины. Он искажает реальность российской агрессии и служит для Кремля инструментом пропаганды.

В министерстве призывают прекратить любое сотрудничество с государством-террористом и не допускать россиян к международным событиям, на которых они пытаются "отбеливать свои преступления".

"Российские солдаты, которые совершают зверства в Украине, должны получать слово не на престижных кинофестивалях, а на скамье подсудимых", - подчеркнули в МИД.

Что известно о фильме "Русские на войне"

Пропагандистскую картину создала российско-канадский режиссер, экс-сотрудница канала Russia Today Анастасия Трофимова. В ленте она пыталась изобразить российских оккупантов, как "обычных людей".

Режиссер почти год провела с одним из батальонов РФ на оккупированных территориях. В описании картины отмечается, что фильм рассказывает истории солдат, которых якобы неоправданно считают преступниками, а также, что документалка "поможет глубже понять эту войну".

В четверг, 5 сентября, состоялась премьера "Русские на войне" во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Также пропагандистскую картину планировали показать еще и на кинофестивале в Торонто.

Напомним, ранее вышел трейлер документального фильма "Мирные люди". Фильм состоит из перехваченных разговоров россиян и пейзажей украинских городов и сел, пострадавших от войны.

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