Фильм станет доступен на Netflix уже 27 октября 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер криминальной драмы "Продавцы боли" (Pain Hustlers) с голливудскими звездами Эмили Блант и Крисом Эвансом в главных ролях.

В центре сюжета фильма – женщина по имени Лиза Дрейк, которая в свое время так и не завершила школу, а потому не смогла найти достойную работу. Больше всего она мечтает о лучшей жизни для своей дочери, и чтобы приблизиться к этому – устраивается работать в близкую к краху фармацевтическую компанию в торговом центре в Центральной Флориде. Благодаря своему сильному характеру Лиза спасает компанию и добивается успеха, но вскоре женщина оказывается в центре преступного сговора со смертельным исходом.

Кроме Эмили Блант ("Тихое место", "Оппенгеймер", "Круиз по джунглям") и Криса Эванса (франшиза "Мстители", "Достать ножи", "Серый человек") в фильме также сыграли такие известные актеры, как Энди Гарсия ("Неприкасаемые", "Крестный отец 3", "Одиннадцать друзей Оушена") и Кэтрин О'Хара ("Битлджус", "Один дома", "Лемони Сникет: Тридцать три несчастья").

Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, наиболее известный работой над фильмами о Гарри Поттере – именно он снял четыре заключительных фильма франшизы, а также три части ее спин-оффа "Фантастические твари".

Мировая премьера фильма состоится уже 11 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Однако широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix только 27 октября 2023 года, а за неделю до этого он выйдет в ограниченный прокат в США.

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