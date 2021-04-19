Хелен Маккрори до последних дней она продолжала заниматься благотворительностью.

Близкая подруга актрисы Хелен Маккрори, умершей 16 апреля от рака, раскрыла обстоятельства ее смерти.

Об этом пишет The Guardian.

Подруга актрисы Кэрри Крэкнелл, актриса просила хранить информацию о ее онкологическом заболевании в тайне и не хотела, чтобы она как-то навредила ее жизни и карьере. О ее диагнозе (раке) знало только небольшое количество людей.

"Когда ты публичный человек, нужно охранять вещи, которые касаются только тебя", - объяснила она.

Хелен Маккрори приняла свой диагноз "с храбростью и юмором" и до последних дней она продолжала заниматься благотворительностью.

О смерти 52-летней Хелен Маккрори стало известно 16 апреля.

Актерская деятельность Хелен Маккрори

Хелен Маккрори сыграла мать Драко Нарциссу Малфой в фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, перевоплощалась в жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева", а также в Полли Шелби в сериале "Острые козырьки". Также она играла в фильмах "Доктор Кто" и "007: Координаты "Скайфолл", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин" и "Хранитель времени".

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Автор: Олег Давыгора