Близкая подруга актрисы Хелен Маккрори, умершей 16 апреля от рака, раскрыла обстоятельства ее смерти.
Об этом пишет The Guardian.
Подруга актрисы Кэрри Крэкнелл, актриса просила хранить информацию о ее онкологическом заболевании в тайне и не хотела, чтобы она как-то навредила ее жизни и карьере. О ее диагнозе (раке) знало только небольшое количество людей.
"Когда ты публичный человек, нужно охранять вещи, которые касаются только тебя", - объяснила она.
Хелен Маккрори приняла свой диагноз "с храбростью и юмором" и до последних дней она продолжала заниматься благотворительностью.
О смерти 52-летней Хелен Маккрори стало известно 16 апреля.
Читайте такжеУ звезды "Трансформеров" Марка Уолберга умерла мать
Актерская деятельность Хелен Маккрори
Хелен Маккрори сыграла мать Драко Нарциссу Малфой в фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, перевоплощалась в жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева", а также в Полли Шелби в сериале "Острые козырьки". Также она играла в фильмах "Доктор Кто" и "007: Координаты "Скайфолл", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин" и "Хранитель времени".
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram