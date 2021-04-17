Ее муж оставил трогательное письмо.

Умерла британская актриса Хелен МакКрори, известная по ролям в серии фильмов о Гарри Поттере и сериале "Острые козырьков".

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Об этом в Twitter сообщил ее муж, актер Дэмиэн Льюис.

Звезда умерла от рака.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина Хелен МакКрори умерла. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни", – написал он.

52-летняя актриса сыграла мать Драко Нарциссу Малфой в фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, перевоплощалась в жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева", а также в Полли Шелби в сериале "Острые козырьки".

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Автор: Яна Ставская