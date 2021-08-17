Лента выйдет на киноэкраны на месяц раньше, чем в США.

Дистрибьютор научно-фантастического фильма "Дюна" в Украине перенес премьеру киноремейка и назначил дату релиза на 16 сентября.

Об этом сообщили в Instagram компании "Warner Bros Ukraine" 17 августа.

Таким образом, фанатам Френка Герберта и Дени Вильнева остается ждать до начала кинопоказов меньше месяца.

Раньше сообщалось, что "Дюна" должна была выйти в кинотеатрах еще в декабре 2020 года, но премьеру перенесли из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеДюна, Матрица 4 и Черная Вдова - самые ожидаемые фильмы 2021 годаОднако эпидемия продолжается, и киностудия решила выпустить ленту в некоторых странах раньше, а в некоторых - позже. И Украина попала в первый список стран вместе с Германией, Италией, Россией и другими государствами. В то же время, в США премьера "Дюны" назначена на 22 октября.

Одновременно с этим Warner Bros покажет фильм на своей стриминговой платформе HBO Max.

Как уже сообщал УНИАН, международная премьера фильма состоится 3 сентября на 78-ом Венецианском кинофестивале.

Автор: Станислав Кожемякин