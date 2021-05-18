После премьеры на кинофестивале, фильм выйдет в прокат в кинотеатрах.

Студия Warner Bros. приняла новое решение относительно проката новой картины Дени Вильнева под названием "Дюна".

Премьера научно-фантастического ремейка состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале. После этого, в начале октября, фильм выйдет в прокат в кинотеатрах, а уже потом появится на сервисе HBO Max.

Ранее Warner Bros. объявила о выпуске своих картин 2021 года параллельно в кинотеатрах и на HBO Max, что вызвало недовольство многих кинематографистов, в том числе и режиссера "Дюны" Дени Вильнева.

Читайте такжеНазваны самые ожидаемые фильмы 2021 годаВ новом фильме Дени Вильнева сыграют Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Шэрон Дункан-Брюстер, Шарлотта Рэмплинг, Дэйв Батиста и Стеллан Скарсгард, сообщает 112ua.tv со ссылкой на deadline.

Фильм "Дюна"

"Дюна" - первый роман Фрэнка Герберта из саги "Хроники Дюны" о песчаной планете Арракис, на которой властвуют песчаные черви, а население затаилось в пещерах. Главный ресурс планеты — вещество, которое называют пряность. За власть на Арракисе, также известном как Дюна, сражаются дома Атрейдесов и Харконненов.

Роман был опубликован в 1965 году и завоевал две главные научно-фантастические премии — "Хьюго" и "Небьюла". В 1984 году вышла экранизация романа от режиссера Дэвида Линча. Главную роль в фильме сыграл Кайл МакЛаклан.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая