В сети появился первый тизер предстоящего фильма Дени Вильнева "Дюна", основанного на одноименном романе Фрэнка Герберта.
Читайте такжеВперед за попкорном и зрелищами: чего ждать украинским киноманам после открытия кинотеатровВ ролике, который опубликован на странице проекта в Twitter, показали красивые портреты главных героев и короткую сцену с персонажем Тимоти Шаламе. Голос за кадром говорит: "страх убивает разум".
В ленте помимо Шаламе снялись Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Шэрон Дункан-Брюстер, Шарлотта Рэмплинг, Дэйв Батиста и Стеллан Скарсгард.
Полноценный трейлер должен выйти уже сегодня, 9 сентября. Премьера "Дюны" запланирована на 17 декабря.
Trailer tomorrow. #DuneMoviepic.twitter.com/6xulWsrpUr— DUNE (@dunemovie) September 8, 2020
"Дюна" - первый роман Фрэнка Герберта из саги "Хроники Дюны" о песчаной планете Арракис, на которой властвуют песчаные черви, а население затаилось в пещерах. Главный ресурс планеты — вещество, которое называют пряность. За власть на Арракисе, также известном как Дюна, сражаются дома Атрейдесов и Харконненов, пишет 112.ua.
Роман был опубликован в 1965 году и завоевал две главные научно-фантастические премии — "Хьюго" и "Небьюла". В 2003 году "Дюна" разошлась тиражом в 20 млн экземпляров и была названа главным фантастическим бестселлером мира.
В 1984 году вышла экранизация романа от режиссера Дэвида Линча. Главную роль в фильме сыграл Кайл МакЛаклан.
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