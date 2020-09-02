30 августа на "1+1" состоялась успешная премьера нового сезона "Танцев со звездами".
Первый выпуск главного танцевального шоу страны продемонстрировал высокие показатели телесмотрения и стал лидером слота: доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 19,5%, рейтинг - 4,9%. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 4,5 млн зрителей.
Также всего за сутки первый эпизод нового сезона шоу попал на первое место на вкладку "тренды" на YouTube.
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Кроме того, 30 августа "1+1" занял первое место по день среди других телеканалов (по аудитории 18-54 (50+) с рейтингом 1,5% и долей 11,0%.
"Команда проекта провела значительную работу в ограниченных карантинных условиях. И результатом этой работы стали высокие показатели телесмотрения программы", - отметил генеральный продюсер телеканала "1+1" Максим Кривицкий.
Как прошел первый выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Первый эпизод обновленного шоу "Танцы со звездами-4" поразил зрителей яркими танцевальными номерами. В премьерном выпуске шоу зрители наблюдали за феерическими выступлениями звездных участников нового сезона: Олега Винника, Надежды Мейхер, Санты Димопулос, Тараса Цимбалюка, Юлии Саниной, Славы Каминской, Дмитрия Танкович, Alyona Alyona, Позитива, Сергея Танчинца, Сергея Мельника, Арама Арзуманяна и Ольги Фреймут.
Традиционно во время первого прямого эфира ни одна звездная пара не покинула проект. Открывал праздничный вечер танца всемирно балет Light Balance.
Ведущими сезона традиционно стали Юрий Горбунов и Тина Кароль, а встречала участников после выступлений на звездном балконе Наталья Могилевская.
Полное видео первого эфира шоу "Танцы со звездами"
Второй эфир шоу "Танцы со звездами": когда состоится на 1+1
Следующий Прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:00 на канале "1+1".
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