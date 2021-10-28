Герои вдруг начинают слышать настоящие голоса из ада.

Netflix показал трейлер нового южнокорейского хоррор-сериала "Зов Ада" (Hellbound).

Сценаристом и режиссером стал Йон Санг Хо, известный западному зрителю по предыдущей работе – зомби-апокалипсисе "Поезд в Пусан".

События происходят в фантастической версии Земли. Однажды обитатели планеты начинают слышать голоса из потустороннего мира с предсказаниями о собственной смерти, а впоследствии в мире материализуются злобные монстры.

Неземные существа выносят кровавые приговоры: они убивают и затягивают людей в ад. В это время набирает популярность религиозный культ, лидер которого видит в атаке Ада божественное откровение.

"Зов Ада" будет состоять из 6 эпизодов по 50 минут. Премьера сериала на стриминговой платформе состоится 19 ноября 2021 года.

Йон Санг Хо – южнокорейский режиссер. Дебютировал с короткометражных лент, к которым также писал сценарии.

Последние десять лет Йон Санг Хо снимает преимущественно фильмы ужасов.

Среди самых известных работ: сериал "Проклятый" (2020) – о девочке-подростке, которая может убить, лишь взглянув на чужое фото; "Поезд в Пусан" (2016) – о внезапной вспышке пандемии зомби-вируса; "Станция Сеул" (2016) – приквел к "Поезду в Пусан".

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Автор: Яна Ставская