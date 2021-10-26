В центре сюжета – история Руф Слейтер, которая вышла из тюрьмы после долгих лет пребывания за решеткой.

Netflix показал первый полноценный трейлер фильма "Непрощенная" с Сандрой Буллок в главной роли.

Видео можно уже посмотреть на канале стримингового сервиса в YouTube.

Буллок участвует в проекте не только как актриса, но и как продюсер. Как писали в 2019 году СМИ, на главную роль также претендовала Анджелина Джоли.

"Непрощенная" – это полнометражный ремейк на британский одноименный мини-сериал 2009 года.

В центре сюжета – история женщины Руф Слейтер, которая вышла из тюрьмы после долгих лет пребывания за решеткой.

Руф не может найти поддержку среди людей и ее единственным шансом начать новую жизнь остается младшая сестра. Однако родственницу еще надо разыскать.

Вместе с Буллок в сериале снялись Виола Дэвис, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Это не первые съемки Буллок для Netflix. Ранее голливудская актриса сыграла в "Птичьем доме", который за первый месяц показов набрал 80 миллионов просмотров на платформе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская