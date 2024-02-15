19 февраля на "1+1 Украина" начинается новый телевизионный сезон. Зрителей ждет сразу 4 сериальные премьеры. В сериале "Мольфар" в 14:15 покажут новые истории героев, которые позволят взглянуть на жизненные проблемы и человеческие отношения под новым углом.

В скриптед-реалити "Ловец снов" в 16:15 можно будет больше узнать о снах и о том, как они могут помочь в решении жизненных проблем.

В мелодраме "Цена побега" в 20:30 зрители будут наблюдать за историей девушки Марты, которая готова преодолеть любые трудности, чтобы найти свой путь и узнать правду о настоящих родителях.

Видео дня

А в 22:30 в телевизионной премьере сериала "Первые дни" можно будет увидеть первых 2 художественных минифильма, вдохновленные реальными событиями, произошедшими в начале полномасштабного вторжения.

Рассказываем интересные факты о сериальных премьерах на "1+1 Украина".

Мольфар

Новый сезон сериала-продолжение любимой истории зрителей после восьмилетнего перерыва.

Мольфара играет актер Евгений Волошенюк. Он продолжает нести военную службу, совмещая со съемками в сериале и игрой на театральной сцене.

Ловец снов

В съемке сериала для раскадровки и съемки деталей, вместо привычных для кинопроизводства камер, использовали телефон. На кинорежим снимают уникальные кадры, которые придают глубины и смыслов картинке.

Важной частью сериала является доска для мела, на которой самые внимательные зрители смогут отслеживать важные элементы сюжета и находить подсказки к решению историй.

В жизни самого актера не сон, но знак судьбы повлиял на участие в сериале "Ловец снов". Это произошло, когда Сергея только утвердили на главную роль. Он сомневался, справится ли со сложным вызовом. В своем раздумье он ехал в машине, и вдруг его обгоняет мотоциклист, на спине которого был нарисован знак ловца снов. После этого все сомнения исчезли.

Цена побега

Каст состоит из молодых украинских актеров: Анны Ивановой, Дарьи Плендер и Анастасии Нестеренко.

Ради роли в "Цене побега" Анна Иванова училась владеть холодным оружием. Ее героиня Марта должна уметь себя защищать, и ради этого актриса узнала базовые техники самозащиты.

Для Валерии Ходос роль в "Цене побега" стала первой после полномасштабного вторжения.

Первые дни

Первые дни - первый украинский сериал, премьера которого состоялась на NETFLIX одновременно в 19 странах мира.

В сериале сыграл немецкий актер Фабиан Маннел, который не побоялся и приехал в Киев на съемки весной 2023 года.

Под съемки эпизода "В зоопарке" съемочной группе пришлось приспосабливаться к режиму дня носорога Арчи, приматов, жирафа, верблюдов и весь производственный график выстраивать от естественного графика животных. Команда также проводила специальные тесты, чтобы понять, как животные реагируют на свет, звуки и съемочную команду. Ни одно животное не пострадало во время съемок.

Не пропустите 19 февраля новый сериальный сезон на "1+1 Украина".