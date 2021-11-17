В новом клипе MARUV превзошла все ожидания своих поклонников.

Украинская певица MARUV на днях представила новый клип на песню On My Skin. В кадре звезда предстала в БДСМ-образе, которые едва прикрывал ее обнаженное тело.

Практически весь клип певица лежит на кровати, принимает соблазнительные позы, томно смотрит в камеру, а в конце - имитирует секс с супругом и по совместительству PR-менеджером проекта MARUV Александром Корсуном.

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Напомним, ранее MARUV рассказала об идеи "слить" в сеть дикпики известных мужчин.

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Автор: Диана Могилевич