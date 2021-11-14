Певица неожиданно придумала откровенный стартап.

Украинская певица MARUV, которая последнее время гастролирует в РФ, пришла в гости к российскому телеведущему Ивану Урганту.

В программе "Вечерний Ургант" она подняла несколько вопросов на сексуальную тематику. Так, у нее была идея завести аккаунт в социальной сети OnlyFans.

Читайте такжеС экс-солистки "НеАнгелов" на шоу слетели штаны (фото)"Эта сеть была создана для работников сексуальной сферы. Поскольку мне и моему балету очень часто присылают свои гениталии, у нас родился гениальный стартап. Мы хотели создать аккаунт на OnlyFans под названием "Знаменитые письки". Поскольку присылают нам свои дикпики и известные люди, то мы хотели их и выкладывать. Например, если тебе нравится какой-то артист и ты такая думаешь влюбляться в него или нет, то ты можешь зайти на наш аккаунт и посмотреть, как выглядит их самая главная штучка (мужское интимное место, - УНИАН). Но мы так этого и не сделали", - сказала певица.

Также MARUV высказалась и о лысых мужчинах. По ее словам, они на подсознательном уровне больше привлекают женщин.

"Мужчины лысеют, потому что у них много тестостерона. И женщинам на подсознательном уровне кажется, что лысые - пипец шо сексуальные", - добавила звезда.

Напомним, ранее эпатажная MARUV "порвала" сеть новым альбомом No Name.

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Автор: Диана Могилевич