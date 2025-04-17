Премьера продолжения хитового сериала состоится 8 мая 2025 года.

Стриминговый сервис Peacock наконец показал первый трейлер второго сезона комедийно-детективного сериала "Покерфейс" (Poker Face) от создателя франшизы "Достать ножи" Райана Джонсона.

В центре сюжета сериала – официантка в казино Чарли Кейл, которая обладает необычной способностью понимать, когда кто-то врет. Скрываясь от своего босса, девушка путешествует по Америке и, используя свои умения, помогает раскрывать преступления тем, кого она встречает на пути.

Главную роль в сериале исполняет Наташа Лионн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка").

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Также из трейлера стало известно, что в сериал снова вернется персонаж Саймона Хелберга ("Аннетт", сериал "Теория большого взрыва") – он повторит роль агента ФБР Луки Кларка, который уже ранее сотрудничал с Чарли.

Остальные персонажи в фильме по большей части ограничиваются появлением в одном эпизоде, поскольку каждый из них посвящен новому делу. При этом, как и в первом сезоне, в каст второго попало немало топ-звезд, в том числе Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка"), Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Охотники за привидениями: Ледяная империя", сериал "Кремниевая долина"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны"), Джастин Теру ("Малхолленд Драйв", "Битлджус Битлджус"), Джон Чо ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", франшиза "Звездный путь", сериал "Ковбой Бибоп"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Рэнфилд"), Мелани Лински (сериалы "Шершни", "Последние из нас"), Кэти Холмс ("Бэтмен: Начало", сериал "Бухта Доусона") и многие другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 8 мая 2025 года.

Первый сезон сериала вышел в начале 2023 года и был с одобрением воспринят как критиками, так и зрителями. Сейчас его оценка на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 84 из 100 баллов с отметкой "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщая признанная"), а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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