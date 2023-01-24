В украинский прокат фильм выйдет 30 марта 2023 года.

Вышел новый трейлер комедийного фэнтези "Подземелья и драконы: Честь воров" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) по мотивам легендарной настольной игры Dungeons And Dragons.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 30 марта 2023 года.

В центре сюжета ленты – группа умелых авантюристов во главе с харизматичным бардом Эджином, которые решат совершить эпическое ограбление, чтобы вернуть мощную реликвию, которую они сами же передали не тем людям. Теперь им придется противостоять "величайшему злу в мире".

Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн ("Звездный путь", "Чудо-женщина", "Джек Райан: Теория хаоса"), Мишель Родригес ("Форсаж", "Обитель зла", "Аватар", "Мачете"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Джентельмены", "Операция "Фортуна": Искусство победы"), Реге-Жан Пэйдж (сериал "Бриджертоны", "Серый человек"), София Лиллис ("Оно", сериал "Меня это не устраивает"), Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2") и другие.

Режиссером фильма стал Джон Фрэнсис Дели, известный по написанию сценариев к комедии "Несносные боссы" и марвеловскому "Человек-паук: Возвращение домой", а также как режиссер экшн-комедии "Ночные игры" и приключенческой комедии "Каникулы".

Настольная игра Dungeons & Dragons

Настольная ролевая игра Dungeons & Dragons в стиле фэнтези впервые была выпущена в 1974 году. С тех пор игра пережила значительное количество переизданий и несколько редакций правил. Текущая называется Dungeons & Dragons 5 (2014). Она считается самой популярной настольной ролевой игрой в мире и оказала значительное влияние на массовую культуру и фэнтези.

В игре традиционно участвуют игровой мастер (или повелитель подземелья) и несколько игроков. Для игры необходимы расчерченное поле, миниатюры персонажей и листы с записями их характеристик, игральные многогранники и пособия по правилам. Дополнительно для наглядности могут использоваться миниатюрные декорации. Каждый игрок управляет действиями одного персонажа игрового мира, перемещая его фигурку по "подземелью" с квадратной разметкой. Повелитель не имеет собственного персонажа в игре, но он действует от имени всех неигровых персонажей – врагов или помощников. Также он описывает сам мир и события, которые в нем происходят.

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