Зрелищная лента об украинской армейской авиации выйдет в прокат 10 октября 2024 года.

Кинокомпания B&H Film Distribution Company показала первый трейлер документального фильма "Подъемная сила", который на реальных боевых задачах показывает, как работает украинская авиация. Над фильмом работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim. В фильме снялись реальные пилоты и авиаторы, которые летали в окруженный Мариуполь, на остров Змеиный или выполняли задачи в тылу врага.

"Главная идея фильма уместилась в его названии "Подъемная сила". Он именно об этой незримой силе, от которой сердце бьется быстрее и радостнее, от которой многотонные вертолеты машины поднимаются в воздух, как грациозные птицы, которая дает надежду и отгоняет страх, которая заставляет уступить даже гравитации. Мы хотели, чтобы зритель не только увидел и почувствовал, но самое главное – нашел ее источник в себе. Поэтому у нас была сверхсложная задача – показать то, что невозможно увидеть глазами, то что невозможно препарировать и исследовать даже под самым мощным микроскопом", – отметил Фаткуллин.

Весь фильм построен на реальных историях. Все герои – борттехники, инженеры, авианаводчики и боевые пилоты, которые сейчас защищают Украину. Лента "Подъемная сила" показывает, как проходит работа авиаторов ночью или в режиме радиомолчания, а также во время тренировок и работы на полигоне.

"Основная цель фильма – осветить особенности и специфику работы армейской авиации, передать чувства и характер людей, из которых этот отдельный мир состоит. Идейно мы хотели рассказать истории о наших героях, которых до этого мир еще не слышал. Передать их дух и вдохновить зрителя. В фильме мы раскрываем вопросы мотивации, внутренних чувств и переживаний, поддержки военных и Украины в целом", – добавил Стратиенко.

Всего над съемками работали около 15 человек в течение одного года. Съемки проходили в Полтаве, Константиновке, Славянске, Харькове, Киеве и Львове. В результате получился настоящий документальный экшн, который по сложности съемок напоминает голливудский фильм. В частности, весной снимали сцены с воздуха во время пусков ракет, зимой – в сложных метеоусловиях, а осенью – мокли под дождем на площадках подскока, отмечают создатели фильма.

"Само же кино об обычных людях, которые делают необычные вещи, скромно потом о них вспоминая. Эти люди представляют собой целый род войск наших вооруженных сил. И это – армейская авиация", – говорит команда фильма.

"После просмотра "Подъемной силы" у вас будет стойкое послевкусие гордости, что у вас с этими пилотами и пилотесами одинаковый герб на паспорте. Уверена, вы будете очень удивлены откровенностью главных героев, которые с легкой улыбкой на устах рассказывают о самых безумных операциях. И это не только фильм о мужчинах и для мужчин. Женщины вас в очередной раз искренне удивят", – делится впечатлениями продюсер фильма, Юлия Гребеневская.

Зрелищная лента об украинской армейской авиации выйдет в прокат 10 октября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company.

Вас также могут заинтересовать новости: