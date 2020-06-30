Без Джека Воробья: Марго Робби станет главной "пираткой Карибского моря"

Студия Disney снимет новый фильм во вселенной "Пиратов Карибского моря". В центре повествования будут женские персонажи, главную роль исполнит актриса Марго Робби.

Студия Disney снимет новый фильм во вселенной “Пиратов Карибского моря”. В центре повествования нового фильма будут женские персонажи. На главную роль приглашена актриса Морго Робби.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Над создание проекта работают сценарист Тед Эллиот, который также работал над созданием оригинальных фильмов, и Крейг Мэйзин, автор сериала “Чернобыль”.

Детали сюжета в настоящее время не сообщаются, однако известно, что центрального персонажа франшизы — капитана Джека Воробья, роль которого традиционно исполнял Джонни Депп, в нем не будет.

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Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, принимавший участие в создании всех фильмов франшизы.

Серия приключенческих фильмов о пиратах “Пираты Карибского моря” включает 5 кинолент. Первый фильм (“Проклятие Чёрной жемчужины”) вышел в 2003 году, последний (“Мертвецы не рассказывают сказки”) — в 2017 году. Они принесли создателям более $4,5 миллиардов. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейлендах при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures.

Как сообщал ранее УНИАН, звезда супергеройского боевика «Отряд самоубийц» актриса Марго Робби снимется в новом фильме с Кристианом Бэйлом, который не раз играл Бэтмена.

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