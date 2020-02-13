Харли Квинн и Бэтмен: Марго Робби снимется в одном фильме с Кристианом Бэйлом
17:15, 13 февраля 2020Кино и музыка
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Режиссером картины будет Дэвид О. Рассел.
Марго Робби / фото REUTERS
Звезда супергеройского боевика «Отряд самоубийц» актриса Марго Робби снимется в новом фильме с Кристианом Бэйлом, который не раз играл Бэтмена.
Читайте такжеКинокомикс о Харли Квинн переименовали из-за слабого старта в прокатеКак пишет Deadline, режиссером фильма будет Дэвид О. Рассел. Продюсировать картину будет компания New Regency.
Деталей о фильме на данный момент практически нет, но, по сообщению источников, в ближайшее время они должны будут появиться в сети.
Картина будет первой работой режиссера с момента выхода в прокат его фильмов «Мой парень – псих», «Афера по-американски» и «Радость».
Ранее УНИАН сообщал, как Марго Робби прошла испытание жгучими соусами.
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