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Харли Квинн и Бэтмен: Марго Робби снимется в одном фильме с Кристианом Бэйлом

17:15, 13 февраля 2020
Кино и музыка
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Марго Робби / фото REUTERS

Звезда супергеройского боевика «Отряд самоубийц» актриса Марго Робби снимется в новом фильме с Кристианом Бэйлом, который не раз играл Бэтмена.

Читайте такжеКинокомикс о Харли Квинн переименовали из-за слабого старта в прокатеКак пишет Deadline, режиссером фильма будет Дэвид О. Рассел.  Продюсировать картину будет компания New Regency.

Деталей о фильме на данный момент практически нет, но, по сообщению источников, в ближайшее время они должны будут появиться в сети.

Картина будет первой работой режиссера с момента выхода в прокат его фильмов «Мой парень – псих», «Афера по-американски» и «Радость».

Ранее УНИАН сообщал, как Марго Робби прошла испытание жгучими соусами.

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Теги: #Марго Робби