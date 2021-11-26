Главную женскую роль в фильме сыграла звезда "Полового воспитания" Эмма Маккей.

С 16 декабря в украинских кинотеатрах стартуют показы одного из самых масштабных европейских проектов за последние несколько лет – исторической драмы "Эйфель" (Eiffel) от студии Pathe и режиссера Мартина Бурбулона.

Фильм сразу же привлек к себе внимание: во-первых, своим размахом, непривычным для французского кино в последние годы, а, во-вторых, кастингом звезды "Полового воспитания" Эммы Маккей в ее первый франкоязычный фильм. Вместе с vlg.film мы решили рассказать подробнее об этом романтическом байопике.

О чем фильм

"Эйфель" рассказывает о самом незабываемом периоде жизни французского инженера и архитектора Гюстава Эйфеля: задумке и постройке знаменитой Эйфелевой башни к Всемирной выставке в Париже. Эйфель уже был в зените славы – он только что вернулся из Нью-Йорке, где занимался установкой легендарной Статуи Свободы – подарка Франции народу США, и его главной задачей теперь было – построить подземку в Париже. Однаго вместо этого правительство требовало от него создать что-то яркое и необычное к выставке. Гюстава не сильно привлекала эта идея, но внезапная встреча с роковой девушкой из его прошлого – меняет мнение Эйфеля. Запретная любовь к прекрасной Адриэнн Буржес вмешивается не только в планы архитектора, но и облик Парижа и всей Франции.

Фильм напрямую рассказывает историю создания Эйфелевой башни, воспроизводя масштаб происходящей стройки, споры и интриги вокруг нее, а также историю любви Гюстава Эйфеля и Адриенн, которая грозит стать не меньшим скандалом, чем все трудности с башней.

Кто в ролях

Создатели фильма довольно точно и, можно сказать, предсказуемо предложили титульную мужскую роль одному из главных французских актеров своего поколения – Ромену Дюрису ("Все деньги мира", "Сердцеед", "Пена дня", "Арсен Люпен"), одинаково комфортно себя чувствующему как в исторических ролях, так и в современных образах. Образ Гюстава Эйфеля как человека из прошлого, который мыслил слишком современно для того времени – требовал участия именно такого актера.

Для Дюриса, чей отец – тоже инженер-архитектор, предложение стать "тем самым Эйфелем" стало очень важной личной страницей.

"Ради таких ролей становятся актером. Я не думаю, что кто-то станет подобное отрицать. Именно поэтому я очень нервничал на подготовительном этапе, копался в себе, сомневался, подхожу ли я? И это несмотря на весь обширный опыт за плечами. Но роль Эйфеля – особенная, не только масштабом нашего фильма, но и важностью этой фигуры. К тому же, в детстве это был один из главных авторитетов французской мысли в нашей семье", – поделился Дюрис.

Роль таинственной Адриенн досталась франко-британской актрисе Эмме Маккей, проснувшейся знаменитой после премьеры шоу Netflix "Половое воспитание". Девушку засыпали предложениями о съемках, но одно из ее первых "да" прозвучало именно в адрес французской постановки. И для этого существует несколько причин. Во-первых, Эмма была невероятно заинтригована самой историей и своей героиней: "Адриенн из тех женщин, которые, безусловно, опередили свое время". Во-вторых, дебютировать во Франции – было важным пунктом в списке будущих карьерных достижений актрисы. Ведь как и в случае с Евой Грин, из-за имени "Эмма Маккей" мало кто догадывался, что девушка наполовину француженка, которая родилась и выросла на западе Франции. Потому дебютировать в настолько громком фильме у себя на Родине было особой гордостью для юной актрисы.

История создания

Сценарист и режиссер Мартин Бурбулон преимущественно известен как автор комедий, которые из года в год приносят прибыль. Но, как и многие авторы, Бурбулон всегда мечтал о серьезном кино, которое было бы вдохновлено реальной историей.

"Я очень благодарен студии Pathe и нашим партнерам за возможность рассказать о подвиге и любви Гюстава Эйфеля. Он был очень честным, талантливым, ярким. Такие истории вдохновляют и с этой мыслью мы входили в наш долгий и сложный съемочный процесс. Нас держала идея, что эта история стоящая и отпускать ее нельзя", – поделился с изданием Paris Match Мартин Бурбулон.

Процесс и правда получился сложным и двухэтапным: изначально съемки стартовали осенью 2019 года, но были прерваны пандемией и возобновились летом 2020 года, когда вся команда смогла вернуться к съемкам.

Премьера в мире и Украине

Изначально создатели планировали выпустить картину в кинотеатрах в мае 2021 года, но в итоге во Франции и ряде европейских стран были введены новые карантинные нормы, так что фильм отложили на вторую половину года.

В итоге французы увидели байопик "Эйфель" в октябре этого года, а украинский зритель узнает все о секретах строительства башни и любовных интригах Гюстава Эйфеля под музыку Александра Деспла ("Форма воды", "Отель Гранд-Будапешт") с 16 декабря.

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Автор: Виолетта Орлова