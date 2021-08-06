ABSUЯD - это переделанная песня Silkworms, которую впервые исполнили вживую в 2001 году

Легендарные рокеры из Guns N'Roses выпустили новую песню - ABSUЯD.

Студийную запись выложили на YouTube-канале группы 6 августа.

Трек стал первой новой записью, опубликованной американской группой за 13 лет.

Впрочем, новой песню назвать можно только с натяжкой. ABSUЯD - это переделанная песня Silkworms, которая впервые была исполнена вживую в 2001 году.

Читайте также"Короли классического рока": AC/DC презентовали новый клип (видео)Трек был записан для вышедшего в 2008 году альбома Chinese Democracy, но в итоге песню так и не включили.

Продюсерами ABSUЯD выступили фронтмены Аксель Роуз и Карам Костанцо. Последний отвечал непосредственно за запись и сведение песни. Приглашенным барабанщиком выступил Брайан Кей Мантия.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом году Guns N’Roses написали книгу для детей Sweet Child O’Mine о племяннице и дочери менеджера группы Фернандо Лебейса.

Автор: Станислав Кожемякин