Объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию мира. Известно, что ежегодная церемония Оскара состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.
Рекордсменом по количеству номинаций (11) в этом году стал фильм "Все везде и сразу". В девяти номинациях заявлены фильмы "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина".
На звание лучшего фильма претендуют "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик". Также за Оскар будет бороться украинский фильм "Дом из щепок" - лента сразится за награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Публикуем полный список номинантов.
Лучший фильм
- "Аватар: Путь воды"
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "На Западном фронте без перемен"
- "Всё везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Треугольник печали"
- "Говорят женщины"
Лучший режиссёр
- Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
- Тодд Филд ("Тар")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Билл Найи ("Жить")
- Пол Мескаль ("Солнце моё")
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мишель Йео ("Всё везде и сразу")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
Лучшая мужская роль второго плана
- Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")
- Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
- Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
- Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
- Джадд Хирш ("Фабельманы")
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керри Кондон ("Банши Инишерина")
- Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу")
- Стефани Сюй ("Всё везде и сразу")
Лучший оригинальный сценарий
- "Банши Инишерина"
- "Всё везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Треугольник печали"
Лучший адаптированный сценарий
- "На Западном фронте без перемен"
- "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- "Жить"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Женские сплетни"
Лучшие визуальные эффекты
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Чёрная пантера: Ваканда навсегда"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучшее музыкальное дополнение
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Элвис"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Прощание по-ирландски"
- "Ивалу"
- "Ученица"
- "Ночная поездка"
- "Красный чемодан"
Лучший дизайн
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Вавилон"
- "Элвис"
- "Фабельманы"
Лучший дизайн костюмов
- "Вавилон"
- "Чёрная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Всё везде и сразу"
- "Мистер Харрис едет в Париж"
Лучший оригинальный саундтрек
- Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревёт революция")
- Lift Me Up ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")
- Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")
- This is a Life ("Всё везде и сразу")
- Applause ("Теперь вместе")
Лучший саундтрек
- "На Западном фронте без перемен"
- "Вавилон"
- "Банши Инишерина"
- "Всё везде и сразу"
- "Фабельманы"
Лучший грим и причёски
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бэтмен"
- "Чёрная пантера: Ваканда навсегда
- "Элвис"
- "Кит"
Лучший фильм на иностранном языке
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аргентина, 1985"
- "Близко"
- "Иа"
- "Тихоня"
Лучший монтаж
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Всё везде и сразу"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучший документальный фильм
- "Всё, что дышит"
- "Вулкан любви"
- "Вся красота и кровопролитие"
- "Дом из щепок"
- "Навальный"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Эффект Марты Митчелл"
- "Как измеряется год?"
- "Заклинатели слонов"
- "Выход"
- "Незнакомец у ворот"
Лучшая операторская работа
- "Тар"
- "Элвис"
- "Империя света"
- "На западном фронте без перемен"
- "Бардо"
Лучший мультфильм
- "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- "Марсель, ракушка в ботинках"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Я краснею"
- "Морской монстр"
Лучший короткометражный мультфильм
- "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
- "Летающий моряк"
- "Продавцы льда"
- "Мой год членов"
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".
Напомним, фильм Шона Пенна про Украину покажут на Берлинале.