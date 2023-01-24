Церемония награждения самой престижной кинопремией состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

Объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию мира. Известно, что ежегодная церемония Оскара состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

Рекордсменом по количеству номинаций (11) в этом году стал фильм "Все везде и сразу". В девяти номинациях заявлены фильмы "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина".

На звание лучшего фильма претендуют "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик". Также за Оскар будет бороться украинский фильм "Дом из щепок" - лента сразится за награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Публикуем полный список номинантов.

Видео дня

Лучший фильм

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без перемен"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

Лучший режиссёр

Мартин Макдона ("Банши Инишерина")

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Тодд Филд ("Тар")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Билл Найи ("Жить")

Пол Мескаль ("Солнце моё")

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мишель Йео ("Всё везде и сразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")

Джадд Хирш ("Фабельманы")

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")

Хонг Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу")

Стефани Сюй ("Всё везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Женские сплетни"

Лучшие визуальные эффекты

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Чёрная пантера: Ваканда навсегда"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучшее музыкальное дополнение

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Прощание по-ирландски"

"Ивалу"

"Ученица"

"Ночная поездка"

"Красный чемодан"

Лучший дизайн

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Вавилон"

"Элвис"

"Фабельманы"

Лучший дизайн костюмов

"Вавилон"

"Чёрная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Мистер Харрис едет в Париж"

Лучший оригинальный саундтрек

Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревёт революция")

Lift Me Up ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")

Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")

This is a Life ("Всё везде и сразу")

Applause ("Теперь вместе")

Лучший саундтрек

"На Западном фронте без перемен"

"Вавилон"

"Банши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

Лучший грим и причёски

"На Западном фронте без перемен"

"Бэтмен"

"Чёрная пантера: Ваканда навсегда

"Элвис"

"Кит"

Лучший фильм на иностранном языке

"На Западном фронте без перемен"

"Аргентина, 1985"

"Близко"

"Иа"

"Тихоня"

Лучший монтаж

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучший документальный фильм

"Всё, что дышит"

"Вулкан любви"

"Вся красота и кровопролитие"

"Дом из щепок"

"Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Эффект Марты Митчелл"

"Как измеряется год?"

"Заклинатели слонов"

"Выход"

"Незнакомец у ворот"

Лучшая операторская работа

"Тар"

"Элвис"

"Империя света"

"На западном фронте без перемен"

"Бардо"

Лучший мультфильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Я краснею"

"Морской монстр"

Лучший короткометражный мультфильм

"Мальчик, Крот, Лис и Конь"

"Летающий моряк"

"Продавцы льда"

"Мой год членов"

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Напомним, фильм Шона Пенна про Украину покажут на Берлинале.

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