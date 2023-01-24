Объявлен полный список номинантов на Оскар 2023 / фото depositphotos.com

Объявлен полный список номинантов на самую престижную кинопремию мира. Известно, что ежегодная церемония Оскара состоится 12 марта в Лос-Анджелесе. 

Рекордсменом по количеству номинаций (11) в этом году стал фильм "Все везде и сразу". В девяти номинациях заявлены фильмы "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". 

На звание лучшего фильма претендуют "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик". Также за Оскар будет бороться украинский фильм "Дом из щепок" - лента сразится за награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Публикуем полный список номинантов. 

Видео дня

Лучший фильм

  • "Аватар: Путь воды"
  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Треугольник печали"
  • "Говорят женщины"

Лучший режиссёр

  • Мартин Макдона ("Банши Инишерина")
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")
  • Тодд Филд ("Тар")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Билл Найи ("Жить")
  • Пол Мескаль ("Солнце моё")

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мишель Йео ("Всё везде и сразу")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Ради Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу")
  • Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
  • Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
  • Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")
  • Джадд Хирш ("Фабельманы")

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керри Кондон ("Банши Инишерина")
  • Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу")
  • Стефани Сюй ("Всё везде и сразу")

Лучший оригинальный сценарий

  • "Банши Инишерина"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица"
  • "Жить"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Женские сплетни"

Лучшие визуальные эффекты

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Чёрная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучшее музыкальное дополнение

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Элвис"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Прощание по-ирландски"
  • "Ивалу"
  • "Ученица"
  • "Ночная поездка"
  • "Красный чемодан"

Лучший дизайн

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Вавилон"
  • "Элвис"
  • "Фабельманы"

Лучший дизайн костюмов

  • "Вавилон"
  • "Чёрная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Мистер Харрис едет в Париж"

Лучший оригинальный саундтрек

  • Naatu Naatu, ("RRR: Рядом ревёт революция")
  • Lift Me Up ("Чёрная пантера: Ваканда навсегда")
  • Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик")
  • This is a Life ("Всё везде и сразу")
  • Applause ("Теперь вместе")

Лучший саундтрек

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Вавилон"
  • "Банши Инишерина"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Фабельманы"

Лучший грим и причёски

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бэтмен"
  • "Чёрная пантера: Ваканда навсегда
  • "Элвис"
  • "Кит"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близко"
  • "Иа"
  • "Тихоня"

Лучший монтаж

  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучший документальный фильм

  • "Всё, что дышит"
  • "Вулкан любви"
  • "Вся красота и кровопролитие"
  • "Дом из щепок"
  • "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Эффект Марты Митчелл"
  • "Как измеряется год?"
  • "Заклинатели слонов"
  • "Выход"
  • "Незнакомец у ворот"

Лучшая операторская работа

  • "Тар"
  • "Элвис"
  • "Империя света"
  • "На западном фронте без перемен"
  • "Бардо"

Лучший мультфильм

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Марсель, ракушка в ботинках"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Я краснею"
  • "Морской монстр"

Лучший короткометражный мультфильм

  • "Мальчик, Крот, Лис и Конь"
  • "Летающий моряк"
  • "Продавцы льда"
  • "Мой год членов"
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Напомним, фильм Шона Пенна про Украину покажут на Берлинале.

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