Среди лидеров по количеству номинаций – "На западном фронте без перемен", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу" и "Элвис".

Немецкий антивоенный фильм "На западном фронте без перемен" по одноименному роману Эриха Марии Ремарка стал лидером по количеству номинаций на BAFTA Film Awards.

Как пишет Variety, всего фильм получил 14 номинаций – за лучшие фильм, фильм не на английском языке, режиссер, адаптированный сценарий, актер второго плана, оригинальный саундтрек, кастинг, операторская работа, монтаж, продакшн-дизайн, дизайн костюмов, грим и прическа, звук и спецэффекты.

Таким образом, фильм стал одним из самых номинируемых фильмов в истории BAFTA – среди неанглоязычных фильмов больше всего номинций было только у "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" 2000 года (15 номинаций), а среди всех фильмов впереди только фильм "Ганди" 1982 года с 16 номинациями.

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На втором месте по количеству номинаций оказались ирландская черная комедия "Банши Инишерина" Мартина МакДоны, ставшая триумфатором "Золотого глобуса" в этом году, и научно-фантастическая комедия "Все везде и сразу", получившая больше всего наград на Critics Choice Awards 2023. Оба фильма получили по 10 номинаций. Дальше следуют "Элвис" с 9 номинациями и "Тар" с 5 номинациями.

Ниже приводим список номинантов в основных категориях BAFTA Film Awards

Лучший фильм:

"На Западном фронте без перемен"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все везде и сразу"

"Тар"

Лучший режиссер:

Эдвард Бергер, "На Западном фронте без перемен"

Мартин МакДона, "Банши Инишерина"

Пак Чхан Ук, "Решение уйти"

Дэниэлсы, "Все везде и сразу"

Тодд Филд, "Тар"

Джина Принс-Байтвуд, "Королева-воин"

Лучшая актриса:

Кейт Бланшетт, "Тар"

Виола Дэвис, "Королева-воин"

Даниэль Дедуайлер, "Тилл"

Ана де Армас, "Блондинка"

Эмма Томпсон, "Любовь по вызову"

Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Лучший актер:

Остин Батлер, "Элвис"

Колин Фаррелл, "Банши Инишерина"

Брендан Фрейзер, "Кит"

Дэрил МакКормак, "Любовь по вызову"

Пол Мескал, "Солнце мое"

Билл Найи, "Жить"

История премии BAFTA

Премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA Film Awards), считающайся одной из самых престижных кинонаград в мире, была учреждена в 1947 году, чтобы отметить лучших британских и международных кинематографистов. Изначально церемония проходила в апреле или мае, но с 2001 года ее перенесли на февраль, чтобы предшествовать кинопремии "Оскар".

76-я премия Британской киноакадемии пройдет 19 февраля 2023 года в лондонском Royal Festival Hall, а в качестве ведущих выступят британский актер Ричард Э. Грант и британская телеведущая Элисон Хаммонд.

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