В украинский прокат новый фильм Кристофера Нолана выйдет уже 20 июля 2023 года.

Киностудия Universal Pictures выпустила эксклюзивный ролик о том, как снимали биографический фильм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) от режиссера Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет").

Также в видео можно увидеть небольшие интервью с самим режиссерам и исполнителями главных ролей в фильме: Киллианом Мерфи ("Начало", "28 дней спустя", "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки"), Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям"), Мэттом Дэймоном ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо") и Робертом Дауни-младшим ("Железный человек", "Мстители", "Шерлок Холмс").

"Сценарий "Оппенгеймера" нуждался в огромном актерском составе, чтобы сыграть десятки персонажей, изменивших мир в 20-м веке. Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, был центральной фигурой фильма. Однако я понимал, что Киллиану рядом потребуются актеры, которые могли бы бросить ему вызов. В истории с таким количеством разных лиц каждый из героев должен был иметь свою особенность и вызывать доверие у зрителей, когда те будут смотреть на них с больших экранов. Поэтому для этой миссии нам удалось собрать феноменальный каст", – рассказал Нолан.

"Оппенгеймер" является одним из самых ожидаемых фильмов 2023 года. В украинский прокат он выйдет уже 20 июля 2023 года.

Фильм рассказывает об американском физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы. А именно о его работе над так называемым "Манхэттенским проектом" – программой разработки ядерного оружия в США, осуществление которой началось в сентябре 1942 года. Проектом руководили сам Оппенгеймер и генерал инженерного корпуса армии США Лесли Гровз. Тогда всех причастных к разработке изолировали в специально построенном поселении посреди пустыни. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы, две из которых были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Отметим, что "Оппенгеймер" выходит в один день с еще одной большой премьерой года – "Барби" Греты Гервиг. На фоне ожидания "битвы титанов" за зрителя, в сети возник специальный термин "Барбенгеймер" с многочисленными фотокоалажами и видеороликами, в которых креативно сочетаются оба фильма.

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